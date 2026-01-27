人生の折り返し地点である50代は、子の独立や親の暮らしの変化とともに、自身のライフステージも大きな転換期を迎えるタイミングです。本記事では、LIFE Groupの著書『相続家族会議のすすめ: 安心と信頼の遺産相続は「事前準備」が10割』（時事通信社）から、50代から相続について考えるべき理由を解説します。「相続問題」は想像よりも早くやってくる「相続なんて、まだ先の話」多くの人が、そう思って日々を過ごしているのではな