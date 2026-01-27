2026年1月27日の『徹子の部屋』に村井國夫さんが小野武彦さんと共に登場。二人の仲や、俳優座の思い出などを語ります。今回は村井さんが俳優人生の3つの転機を語った『婦人公論』2025年10月号の記事を再配信します。*****演劇の世界で時代を切り拓き、第一線を走り続ける名優たち。その人生に訪れた「3つの転機」とは――。半世紀にわたり彼らの仕事を見つめ、綴ってきた、エッセイストの関容子が訊く。第45回は俳優の村井國夫さん