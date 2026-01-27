「佐賀の火を絶やすでないぞォ。」キングダムの名台詞を掲げ、佐賀県が再び大胆な地方創生に踏み出した。連載20周年を迎える人気漫画と手を組み、空港の改称、300メートル超の“読破堤”、温泉地キャンペーンまで展開する異色のコラボレーション。そこに通底するのは、物語と土地に受け継がれてきた「火」というテーマだった。 【画像】有明海沿いの防波堤に出現した全長300メートル超の「キングダ