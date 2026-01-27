プロ野球・DeNAは新加入の助っ人4選手の背番号を発表しました。オースティン・コックス投手が「42」、ホセ・ルイーズ投手が「49」、ショーン・レイノルズ投手が「62」、両打ち外野手のクーパー・ヒュンメル選手が「99」を背負います。4選手とも春季キャンプは1軍スタートとなっています。