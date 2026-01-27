ＬＤＨが展開する総合エンターテインメントプロジェクト「ＨｉＧＨ＆ＬＯＷ」の１０周年を記念し、今年１年を通して開催されるプロジェクト「ＨｉＧＨ＆ＬＯＷ１０ｔｈＡＮＮＩＶＥＲＳＡＲＹＹＥＡＲ」のラインアップ会見が２７日、都内で開催された。ＥＸＩＬＥＡＫＩＲＡ、青柳翔、ＳＷＡＹ、ＴＨＥＲＡＭＰＡＧＥ・吉野北人や藤原樹が参加し、新規ライブ＆舞台の開催などの情報が解禁された。ＨｉＧＨ＆ＬＯＷシ