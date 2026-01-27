野球日本代表「侍ジャパン」の井端監督は２６日、３月の国・地域別対抗戦「ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）」に出場するメンバー１０人を追加発表し、米ドジャースでワールドシリーズ連覇に貢献した山本らが加わった。現時点で前回大会優勝メンバー１５人が名を連ね、メジャー組は昨季米オリオールズでプレーした菅野を含めて８人と、２００９年大会（５人）を上回って歴代最多となった。井端監督が侍ジャパンの