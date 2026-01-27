三重県四日市市は２６日、国民健康保険料の滞納者と同姓同名の別人の預金を誤って差し押さえたと発表した。生年月日も同じで気づかなかったという。市によると、今月初め頃、滞納者の預金口座を金融機関に照会。回答があった口座の届け出住所と滞納者の住所を確認しないまま、１６日に預金口座を差し押さえた。１９日に「身に覚えのない引き落としがある」との問い合わせで誤りが判明。市は謝罪し、返金した。