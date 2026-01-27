満開に咲き誇る梅花＝２４日、小田原フラワーガーデン小田原フラワーガーデン（小田原市久野）で２４日、恒例の「梅まつり」が始まった。来訪者は赤や白に色づいた花を目で楽しみ、ほのかな香りを感じながら園内を散策していた。同ガーデンによると、今年の開花は例年より１週間ほど早いという。約３００種５００本が鑑賞でき、品種ごとに順次見頃を迎える。早咲きの「八重野梅」や「十郎梅」は現在ピークで、全体として２月中