ファミリーレストラン「ココス」は1月27日より、「ストロベリー&チョコレートフェア」を開催する。ココス「ストロベリー&チョコレートフェア」本フェアでは、「いちごとまるごとチョコプリンのパフェ」をはじめとする、甘酸っぱいいちごと濃厚なチョコレートが織りなす至福のデザート5品が登場する。ココス「いちごとまるごとチョコプリンのパフェ」まずは、トップに丸ごとのった濃厚チョコプリンが目を引く「いちごとまる