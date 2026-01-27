【衆院選2026私はこう見る】３連休直前の読売新聞のスクープに始まる解散までの一連の流れを見ていると、この解散総選挙は高市早苗首相とごく一部の官邸中枢の人物だけで決断したことがわかる。永田町には「解散と公定歩合だけはウソを言っても構わない」という言葉が昔からあるが、政権の後見人の麻生太郎副総裁や、選挙を采配する鈴木俊一幹事長の言動を見ると、まさに首相本人による与野党全てに対する奇襲解散なのではない