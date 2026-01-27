チャンネル登録者数105万人のYouTuber・きりまるさんが公式YouTubeチャンネルを更新。「大好きな彼にプロポーズしてもらった日」と題し、クリスマスイブにプロポーズされた様子を公開した。涙ながらのプロポーズ「こんな僕でよければ」きりまるさんはコスメやダイエット、恋愛などをテーマに発信する28歳のYouTuberで、同世代の女性から多くの支持を得ている。2025年のクリスマスイブに、彼氏のぽてさんからプロポーズされる一部始