「飲む点滴」として注目される甘酒。独特の風味が苦手な方も、身近な食材と合わせるだけで驚くほど飲みやすくなります。今回は、子どものおやつや忙しい朝にぴったりの甘酒レシピ5選をご紹介。栄養たっぷりの発酵パワーを、家族みんなでおいしく取り入れましょう。■甘酒の発祥と歴史ID：468675514https://stock.adobe.com/jp/images/amazake-sake-or-rice-wine-isolated-on-white-background/468675514甘酒の起源は極めて古く、日