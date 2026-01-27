靴下を履く際に見るぐらいで普段はほとんど意識しないのが足指である。ところが、その足指の「つかむ力」が健康長寿と深い関係にあることをご存じだろうか。2000人を調べてきた畿央大学の瓜谷（うりたに）大輔教授が自分で「足指力」を測る方法と鍛え方を解説する。＊＊＊【写真を見る】足指に効果的な「2種類のトレーニング方法」とは最近、歩いていて誰かに簡単に追い抜かれてしまったり、以前は気にならなかった段差につ