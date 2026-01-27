東京都荒川区が条例で禁止している平日に民泊を違法営業し、区に虚偽報告をしたとして、警視庁は27日、住宅宿泊事業法違反などの疑いで、中国籍の男女を書類送検した。警視庁によると、同法違反容疑の摘発は全国初。