宮内庁は、皇居・吹上御苑で4月19日と5月4日に実施する自然観察会の参加者を募集している。いずれの日も3回開催し、定員は各回30人程度。4月は70歳以上、5月は中学生以上を対象とし、シイやカシなどが生い茂る皇居の森を専門家の解説を聞きながら散策できる。参加無料。インターネットとはがきで受け付け、締め切りは2月24日。4月は起伏の少ない約800メートル、5月は起伏のある約1.3キロのコースを歩く。付き添いなしで回れる