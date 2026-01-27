東京大学大学院の教授の男が、共同研究を行う見返りに接待を受けたとして逮捕された事件で、およそ8万円のソープランドで繰り返し接待を受けていたことがわかりました。東京大学大学院医学系研究科の教授・佐藤伸一容疑者は、日本化粧品協会との共同研究を行うにあたり、2023年から翌年にかけて、高級クラブやソープランドでおよそ30回接待を受けた疑いがもたれています。また、佐藤容疑者の部下と日本化粧品協会の代表理事も書類