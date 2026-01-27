ナショナルズは26日（日本時間27日）、春季キャンプに招待選手として参加する10選手を発表。傘下マイナーに所属する小笠原慎之介投手（28）の名前もあり、開幕ロースター入りに向けアピールのチャンスをつかんだ。小笠原は昨季、中日からポスティングシステムを利用してナショナルズに移籍。開幕を3Aロチェスターでスタートし、7月にメジャー初昇格。ただ、2試合に先発し成績は0勝1敗、防御率9.45でマイナー降格となった。8