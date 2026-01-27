メディカルドック監修医が隠れ脳梗塞を発症しやすい人の特徴・セルフチェック法などを解説します。 ※この記事はメディカルドックにて『「隠れ脳梗塞」の原因やなりやすい人の特徴はご存知ですか？医師が徹底解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。 監修医師：村上 友太（東京予防クリニック）医師、医学博士。 2011年福島県立医科大学医学部卒業。2013年福島県立医科大学脳神経外科学入局。