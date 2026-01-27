サッカーU-23アジアカップは、U-23韓国代表の現在地を赤裸々にさらした舞台だった。結果は4位。成績よりもさらに大きな問題は“過程”だった。準備、競技力、そして大会後の対応まで、あらゆる面で刷新が必要だというシグナルが明確になった。【注目】「日本の比較対象にもならない」OBも嘆く韓国サッカーの現在地イ・ミンソン監督が率いたU-23韓国代表は、1月25日（日本時間）まで行われた同大会で4位に終わった。グループステー