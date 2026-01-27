松木玖生が所属するサウサンプトンは、現地１月25日に開催されたチャンピオンシップ（イングランド２部）の第29節で、宿敵ポーツマスと対戦。１−１で引き分けた。このサウス・コースト・ダービーでリーグ戦では今シーズン２度目の先発出場をした松木は、ヒールパスで決定機の起点になるなど攻守に奮闘をみせた。地元メディアからも高い評価を受けている。サウサンプトンの専門サイト『SAINTS MARCHING』の採点記事では７点