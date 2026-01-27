2026年1月26日、韓国・聯合ニュースは「韓国政府が新たな原子力発電所建設計画を進める」と報じた。気候エネルギー環境部の金星煥（キム・ソンファン）長官が会見し、「第11次電力需給基本計画」に基づき、新規原発建設計画を予定どおり推進すると発表した。近く韓国水力原子力が建設予定地の公募を始める。30年代初めに建設許可を受け、37年と38年の完工を目標に手続きしていくという。第11次電力需給基本計画は、計2.8ギガワット