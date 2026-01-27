ドジャースは27日、公式ファンクラブ「DodgersFanClub（ドジャースファンクラブ）」の、2026年シーズンに向けた展開、および会員特典の詳細を発表した。1月27日正午より、新規入会受付を開始する。ビジネス戦略＆アナリティクス担当のマイケル・スペトナー氏は右手に20年、24年のチャンピオンリングを付けて会見に登壇。「皆さん、私の手に注目しているかと思いますが、ワールドシリーズのリングを2つつけています。もう一