プロフィギュアスケーターの本田真凜（24）が27日までに、自身のインスタグラムを更新。氷上で宇野昌磨（28）と手をつないだショットを公開した。【写真】「しょうまくんのこと見てるのめっちゃいい」宇野昌磨との手つなぎショットを公開した本田真凜※10枚目本田は「“Wild Side” thank youuuuu!!!!! 25公演を共にした“Wild Side” 仙台公演でラストでした」と投稿。「たくさんの挑戦と、その先で出会えた景色に感謝です！