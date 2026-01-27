【ニューヨーク共同】国連のグテレス事務総長は26日、安全保障理事会が開いた法の支配を巡る公開討論で演説し、世界各地で「露骨な国際法違反が見られる」として危機感を示した。ロシアによるウクライナ侵攻や、パレスチナ自治区ガザでの戦闘などを挙げ「法の支配がジャングルのおきてに置き換えられつつある」と警鐘を鳴らした。安保理では近年、ウクライナ侵攻やガザ戦闘を巡る決議案が、常任理事国であるロシアや米国の拒否