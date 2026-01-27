俳優の鈴木亮平（42）が27日、自身のインスタグラムを更新。人気ドラマのオフショットを披露した。現在放送中の日曜劇場「リブート」（TBS系、日曜後9・00）で主演を務める鈴木。この日は「『リブート』第二話、ご覧いただきありがとうございました」と感謝した。そして「中川大輔くんが撮ってくれました」とオフショットを公開。同ドラマで、警視庁捜査1課の後輩刑事・寺本役を演じる俳優・中川大輔が撮影したことを伝えた