【BALL x PIT Regal Update】 1月27日2時 配信 Kenny Sun and Friendsは、PC（Steam）用ローグライト「BALL x PIT」のアップデート「Regal Update」を1月27日2時に配信した。 今回のアップデートでは、新たに2羽の鷹からボールを放つ「鷹匠」と、重力場を使ってボールの動きをコントロールする「パリピ」がキャラクターとして登場。華やかに弾ける