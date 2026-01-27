オリックス・杉本がインスタグラム更新米大リーグ、ドジャースの山本由伸投手がオリックス時代のチームメートに粋なロサンゼルス土産を贈った。杉本裕太郎外野手にN BAのスーパースターのユニホームをプレゼント。杉本は「ありがとう」と感謝している。杉本は26日に自身のインスタグラムのストーリー機能を更新。笑みを浮かべて手にしていたのは、レ イカーズのスーパースター、ドンチッチのユニホームだった。レ イカーズは