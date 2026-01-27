夕方は家事と育児が重なり、気づけば余裕を失いがちな時間。4歳の娘から差し出された一枚の紙に書かれた、3文字の言葉に心をほどかれました。慌ただしさに追われていた筆者の体験談です。 夕方は戦場。余裕ゼロの私 保育園のお迎えから帰宅すると、休む間もなく夕飯づくりとお風呂の準備が始まります。4歳の娘と2歳の息子。とくに下の子は、食べられる物が限られているため、献立を考えるだけでも一苦労です。 「早くしなきゃ