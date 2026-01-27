１６人組ダンス＆ボーカルグループ「ＴＨＥＲＡＭＰＡＧＥ」の吉野北人が２７日、都内で「ＨｉＧＨ＆ＬＯＷ１０ｔｈＡＮＮＩＶＥＲＳＡＲＹＹＥＡＲ」ラインナップ発表会を行った。ＨｉＧＨ＆ＬＯＷは、ＥＸＩＬＥらの所属事務所・ＬＤＨによる総合エンターテインメントプロジェクト。プロジェクト第１弾として２０１５年１０月から日本テレビで同名の連続ドラマが放送され、１６年には映画が公開された。ほかにもライ