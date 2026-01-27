日本テレビ系情報バラエティー番組「ＤａｙＤａｙ．」（月〜金曜・午前９時）は２７日、３月に開幕するワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）の日本代表の追加メンバーが発表されたことを報じた。侍ジャパンの井端弘和監督（５０）が２６日、都内で会見し、日本代表の追加メンバーを発表。メジャー勢ではドジャース・山本由伸投手（２７）、カブス・鈴木誠也外野手（３１）、今季から米挑戦するブルージェイズ・岡本和