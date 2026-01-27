昨年12月に静岡県長泉町の住宅兼店舗に男たちが押し入り、現金約1千万円が奪われた事件で、県警は27日、強盗致傷などの疑いで、神奈川県の男子高校生（17）を逮捕した。逮捕は5人目。逮捕容疑は、共謀して、昨年12月22日未明、長泉町納米里の住宅兼店舗に侵入。住民の80代夫婦を緊縛して夫にけがをさせ、現金を奪った疑い。