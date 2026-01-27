元プロ野球選手の清原和博氏が２６日、元バドミントン日本代表でタレント・陣内貴美子のインタグラムに登場。清原氏の長男、正吾氏を含めた３ショットが投稿された。３人はスポーツジムで再会した様子で、陣内は「しょーごに会ってやる気スイッチ入った〜」と記述。清原氏も一緒にマッスルポーズで写っており、「私たち、やる気よ」のメッセージも添えられた。この投稿に、元慶大野球部の４番、正吾氏も自身のインスタグラム