その顔が全てを物語っていた。「大和証券Mリーグ2025-26」、1月26日の第1試合でTEAM雷電・萩原聖人（連盟）が出場。効果的なアガリで自己記録を更新するシーズン9勝目を挙げたが、道中では冷や汗もの展開もしばしば。特に南2局の場面では、リーチ後に超危険なドラを持ってきてしまい、怖がりまくる表情でファンを楽しませた。【映像】怖っ！名俳優・萩原、超危険牌にビビリ顔萩原といえば、これまでに数々のドラマ、映画、舞台