アメリカ中西部で移民当局の発砲により男性が亡くなった事件で、移民取り締まりの中心人物らが現場から撤収することになりました。批判の声を受け、政権が軌道修正を図ったものとみられます。ミネソタ州のミネアポリスで24日に移民当局の職員が発砲し、アメリカ人男性が死亡した事件をめぐり、トランプ大統領は26日、SNSで政権の国境政策の責任者ホーマン氏を現地に派遣すると発表しました。ホワイトハウスのレビット報道官は、ホ