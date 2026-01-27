ノッティンガム・フォレストがクリスタル・パレスに所属するフランス代表FWジャン・フィリップ・マテタに関心を寄せているようだ。26日、『スカイスポーツ』や『ガーディアン』など複数のイギリスメディアが伝えている。ニュージーランド代表FWクリス・ウッドの負傷離脱を受け、今冬の移籍市場でストライカーの補強に動いているノッティンガム・フォレスト。ナポリからイタリア代表FWロレンツォ・ルッカをレンタルで獲得したが