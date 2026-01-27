『スター・ウォーズ』の銀河が未知の航路に進む。2027年5月28日にUS公開が決定している新作映画『スター・ウォーズ／スターファイター』は、完全新キャラクターのみで挑むことになるようだ。 『スター・ウォーズ／スカイウォーカーの夜明け』の5年後が舞台となる新たな映画。主演は『ラ・ラ・ランド』（2016）ライアン・ゴズリング�で、共演には『マン