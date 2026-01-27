BTSが、世界的な注目度の高さを改めて証明した。BTSは、1月24日までワールドツアー「BTS WORLD TOUR 'ARIRANG'」北米・ヨーロッパ公演のチケット販売を実施。各地域では販売開始直後からスタジアム級会場の座席が次々と埋まり、全席完売を記録した。【写真】BTS、新アルバム準備中の完全体写真BTSは4月25日・26日・28日に米フロリダ州タンパのレイモンド・ジェームス・スタジアムで北米ツアーの幕を開ける。その後、エルパソ、メキ