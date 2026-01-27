大阪・あべのハルカス近鉄本店では、1月28日から2月17日まで、不二家のバレンタインイベントを開催する。今回のイベント「Peko Poko Chocolate Labo」では、不二家のお菓子詰め放題をはじめ、バレンタイン限定商品の販売、ノベルティプレゼント企画などを展開。開催時間は各日10時〜20時で、2月5日のみ19時終了となる。【この記事のすべての画像(8点)を見る】ノベルティの「オリジナルニットポーチ」、レトロイラストの「ペコポコ