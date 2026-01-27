【HG 1/144 赤いガンダム用 拡張セット】 1月27日12時より予約開始 4月 発送予定 価格：2,200円 BANDAI SPIRITSは、プラモデル「HG 1/144 赤いガンダム用 拡張セット」を通販サイト「プレミアムバンダイ」にて1月27日12時より予約受付を開始する。発送は4月を予定し、価格は2,200円。 本商品はアニメ「機動戦士Gundam GQuuuuuuX」に登場するモビルスーツ「