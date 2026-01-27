アメリカのトランプ政権は、地球温暖化対策の国際的な枠組み「パリ協定」から27日に正式に離脱します。アメリカのトランプ政権は、第2次政権が発足した直後の去年1月27日に「パリ協定」から離脱すると国連に通知していますが、通知から1年後に発効する国連の規定により、現地時間の27日（日本時間27日午後2時）正式に離脱します。アメリカは第1次トランプ政権の2020年11月にもパリ協定から離脱していて、2度目の離脱となります。前