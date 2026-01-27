電子情報技術産業協会（JEITA）が27日発表した2025年のパソコン国内出荷台数は、前年比43.8％増の1095万3千台だった。13年以来、12年ぶりの高水準。米マイクロソフトの基本ソフト（OS）「ウィンドウズ10」のサポート終了に伴い法人、個人向けともに買い替え需要が旺盛だった。出荷台数が前年を上回ったのは2年連続。内訳はノートパソコンが47.1％増の964万1千台、デスクトップ型が23.3％増の131万2千台だった。全国の小中学