２７日公示の衆院選は３６年ぶりの真冬の選挙戦となるため、雪や寒さが低下傾向にある投票率にどう影響するかが注目されている。衆院選の投票率は、「５５年体制」下で初めて自民、社会両党が激突した１９５８年に戦後最高の７６・９９％を記録したが、近年は５０％台前半で推移している。前回２０２４年は５３・８５％と、過去最低だった１４年の５２・６６％、１７年の５３・６８％に次いで戦後３番目に低かった。１４年