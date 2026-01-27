地域の食材や食文化に焦点を当てた「ガストロノミー」を実践する料理人を育てようと、26日、三重県伊勢市で育成講座が開かれました。三重県では、美食を通じて、地域の魅力づくりや誘客につなげようと、地域の食文化や歴史を料理で表現できるガストロノミー人材の育成を進めています。この日の育成講座には、県内から料理人や生産者など約30人が参加しました。はじめに、志摩市にあるカキ養殖場の代表者が、この日のテーマとなる食