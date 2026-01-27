言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！今回は、感情を揺さぶる言葉からおいしい料理の名前まで、幅広くピックアップしました。頭を柔らかくして考えてみてください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。きょう□□ぶん□□□□あくおむ□□ヒント：ふわふわな卵料理の名前を思い浮かべると？答えを見る↓↓↓↓↓正解：れつ正解は「れつ」でした。▼解説