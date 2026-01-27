絵本シリーズ『パンどろぼう』のボディバッグが付属した「パンどろぼう MOOK【特別付録】コンパクトで大容量なボディバッグ〈黒〉」（KADOKAWA）が、3月16日（月）から、全国の書店などで発売される。【写真】便利な仕様が満載！ボディバッグの詳細■普段使いにぴったり今回発売される「パンどろぼう MOOK【特別付録】コンパクトで大容量なボディバッグ〈黒〉」は、付録に便利機能満載のボディバッグが付いたムック第7弾。