2025年12月に静岡県長泉町の店舗兼住宅で高齢の夫婦が拘束され現金約1000万円を奪われた強盗傷害事件で、警察は2026年1月27日、17歳の高校生を強盗傷害などの疑いで新たに逮捕しました。この事件の逮捕者はこれで5人目となりました。 【写真を見る】1000万円が奪われた強盗傷害事件の現場＝静岡・長泉町 2025年12月22日 強盗傷害と住居侵入の疑いで逮捕されたのは神奈川県に住む男子高校生(17)です。 警察によりますと、男子高