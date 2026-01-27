テレビ朝日の下村彩里アナウンサーが、最新ショットとイタリア・ミラノでのバレエ留学時代のショットを公開した。下村アナは２７日までに、自身のインスタグラムを更新。「＃有働ｔｉｍｅｓ＃衣装×＃ミラノ」と記し、水色のワンピースを着たショットを投稿。「今回この衣装を着させて頂いてミラノに＃バレエ留学していた頃に親しんだ演目Ｓｅｒｅｎａｄｅの衣装カラーを思い出しました。アルバムを掘り起こし