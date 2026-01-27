ＭＬＢは２６日（日本時間２７日）、公式ＸでＤバックスのＮ・アレナド内野手（３４）が３月に行われるＷＢＣプエルトリコ代表に決定したことを発表した。アレナドは１７、２３年ＷＢＣは米国代表として出場してきたが、今回は母がルーツを持つプエルトリコ代表として出場する。プエルトリコは１次ラウンドでキューバ、カナダ、パナマ、コロンビアと同じＡ組に入り、同ラウンドは母国開催となっている。１３、１７年大会で準優