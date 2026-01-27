お正月のお餅とあんこが残っていたら、みかんをひとつ包んでみて。もちもちのお餅と粒あん、そこからじゅわっと溢れるみかんの果汁。カットすれば、切り口もばっちり映えるフルーツ大福の完成です。この組み合わせ、やっぱり間違いなし。作り方は動画とあわせて、ぜひチェックしてみてください。『みかん大福』のレシピ材料（4個分）みかん（小）……1個（約100ɡ・正味約80ɡ)切り餅……2個(約100ɡ)市販の粒あん……