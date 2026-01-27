２３日、上海市地下鉄の自然博物館駅に試験導入された専用通路を利用する子ども。（上海＝新華社配信／朱宇彤）【新華社上海1月27日】中国上海市の地下鉄「自然博物館」駅は1月から、運賃が無料となる身長130センチ以下の子ども専用の通路4本を試験導入した。改札機の上部に目立つアーチ形の標識を設置、子どもは専用通路を通って安全に改札を抜けられるようになった。駅員によると、上海自然博物館の最寄り駅となる同駅